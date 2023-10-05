Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor

Modern hayatta kilo vermek çoğu kişi için büyük bir sorundur. Yoğun iş temposu ve hareketsiz yaşam, ideal kiloya ulaşmayı zorlaştırır. Bu zorluklarla başa çıkmak adına, doğanın bize sunduğu bazı özel gıdalara yönelmekte fayda var. Bu gıdalardan en dikkat çekeni ise tohumlardır.

Tohumların Besin Değerleri

Tohumlar, beslenme değeri yüksek süper gıdalar olarak karşımıza çıkar. İçerdikleri yağ asitleri, omega-3, lif, vitaminler ve mineraller sayesinde kilo yönetiminde bize yardımcı olabilirler.

Keten Tohumunun Öne Çıkan Faydaları

Keten tohumu, özellikle diyet yapanların gözdesi haline gelmiştir. Lif açısından zengin olan keten tohumu, tokluk hissi sağlar ve sindirimi düzenler. Bunun yanında, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini destekler.

Bu mucize tohumun besin değerlerini incelediğimizde, 1 yemek kaşığı keten tohumunun sadece 37 kaloriye sahip olduğunu ve 2 gram lif içerdiğini görüyoruz. Etkili bir kilo verme yöntemi olarak keten tohumunu tüketirken, öğütülmüş formda olmasına özen göstermelisiniz.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilmeli?

Etkili bir zayıflama süreci için, günde iki kez, aç karnına 1 tatlı kaşığı keten tohumunu tüketmeniz önerilir. Tüketimin ardından 1 bardak su içmek de önemlidir. Aynı zamanda, keten tohumunu ev yapımı yoğurtla ya da az yağlı yoğurtla karıştırarak da tüketebilirsiniz.