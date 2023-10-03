Sabiha Gökçen'de kaçak saat operasyonu! 7,5 milyonluk vurgun engellendi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Dubai Havalimanı üzerinden Türkiye'ye gelen bir yabancı uyruklu kişiyi, pasaport kontrolündeki sıradışı hareketler üzerine takibe aldı. Yolcu, Türkiye sınırları içerisine sık ve rutin dışı giriş çıkışlar yaparken, yetkililerin dikkatinden kaçmadı.

Ekipler, şüphelinin valizlerini detaylı bir x-ray taramasından geçirdi, ancak asıl sürpriz kişinin üzerindeki aramada ortaya çıktı. Şahıs, bacak bölgesinde giydiği varis çoraplarına ustaca yerleştirilmiş, lüks bir markaya ait 15 adet kol saatini illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışıyordu.

7.5 Milyonluk İllegal Yolculuk

Gümrük Muhafaza ekiplerince el konulan saatlerin toplam piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu anlaşıldı. Bu değerli eşyaların, ülke sınırları içerisine bu şekilde sokulması ve muhtemelen karaborsada satılacak olması, kaçakçılık faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak derinlemesine bir soruşturma başlattı. Gümrük ekiplerinin titiz çalışması sayesinde engellenen bu kaçakçılık operasyonunun, benzer olayları aydınlatma ve engelleme noktasında bir kilometre taşı olması bekleniyor.