Sabancı Ailesi'nden Görkemli Davet: Nazlı Sabancı Oğlu Ömer İçin Yalıda Mevlit Düzenledi!

İkinci çocuğu Ömer'i kucağına alan Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile yalıda mevlit düzenledi. Davetteki canlı manken detayları sosyal medyanın diline düştü.

Sabancı Ailesi'nden Görkemli Davet: Nazlı Sabancı Oğlu Ömer İçin Yalıda Mevlit Düzenledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 16:00

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı mutlu evliliklerini yeni bir bebekle taçlandırmanın sevincini yaşamaya devam ediyor. 2021 yılında nikah masasına oturan ve 2023'te ilk kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan ünlü çift geçtiğimiz ağustos ayında ise ikinci çocukları Ömer'e kavuşmuştu. Ailenin minik erkek üyesi için Sabancı ailesinin görkemli yalısında düzenlenen "Hoş geldin Ömer" mevlidi cemiyet ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Dedesinin Adını Alan Minik Ömer İçin Yalıda Özel Davet

Bebeklerine aile büyüklerinin isimlerini vermesiyle bilinen Sabancı çifti ilk çocuklarında babaanne Arzu Sabancı'nın adını tercih ederken oğullarına ise dedesi Ömer Sabancı'nın adını verdi.

Ağustos ayında dünyaya gelen minik Ömer için Arzu ve Ömer Sabancı'nın ikonik yalısında düzenlenen mevlide cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim akın etti. Kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte konuklarını yalıda ağırlayan Nazlı Sabancı'nın hazırladığı özel konsept davetlilerden tam not aldı.

Davetteki Canlı Manken Detayı Sosyal Medyanın Dilinde

Görkemli organizasyonun detayları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yalมีda gerçekleştirilen "Hoş geldin Ömer" temalı mevlitte yer alan canlı manken detayı kullanıcılar arasında en çok tartışılan ve dikkat çeken ayrıntı oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılan kareler ve videolar kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündemin zirvesine yerleşti.

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