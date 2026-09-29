Uzak Şehir Seyircisini Kızdırdı! “Senaryo Tekrar Ediyor”

Geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerden Uzak Şehir yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizinin 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragman gelir gelmez sosyal medyada beklenmedik bir tepki dalgası başladı.

Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler fragmanı izledikten sonra düşüncelerini sosyal medyada açık açık paylaşmaya başladı. Bazı seyirciler hikâyenin sürekli aynı noktalara dönmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

“Senaryo Tekrar Ediyor” Tepkisi

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada yorumlar adeta peş peşe geldi. Özellikle hikâyenin benzer olaylar üzerinden ilerlediğini düşünen izleyiciler dizinin eski heyecanını kaybettiğini savundu.

“Senaryo tekrar ediyor”, “Güzelim diziyi ne hale getirdiniz” ve “Bıkmadınız mı artık aynı şeylerden?” gibi yorumlar dikkat çekti. Bazı izleyiciler ise dizinin reytinglerinin yeniden toparlanmasını umduklarını belirtti.

Yeni sezonda beklediği tempoyu bulamadığını söyleyen seyircilerin bu tepkileri 67. bölüm öncesinde dizinin gündemine oturdu.

Alya’nın Şüphesi Ortalığı Karıştırıyor

Peki yeni bölümde neler olacak? Fragmanda dikkat çeken gelişmelerin başında Alya’nın şüpheleri geliyor. Zehri’yi Deniz’in çantasına koyan kişinin Sadakat olduğundan şüphelenen Alya düşündüklerini Cihan’la paylaşacak. Cihan ise annesiyle doğrudan konuşarak gerçeği öğrenmeye çalışacak.

Ancak Sadakat’in bu soruya tepkisi hiç de sakin olmayacak. Cihan’ın karşısında iyice öfkelenen Sadakat yaşananlar nedeniyle gerilecek.

Cihan’ın Şüpheleri Ecmel’e Çevriliyor

Cihan ise olayın arkasında Sadakat’in olduğuna tamamen ikna olmuş değil. Genç adam yaşananların Ecmel tarafından planlandığını düşünmeye başlayacak. Alya’nın şüphesi Sadakat’in sert tepkisi ve Cihan’ın Ecmel’den kuşkulanması yeni bölümde tansiyonun yine oldukça yükseleceğini gösteriyor.

Bakalım 67. bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı yoksa hikâye yeni bir gizemin içine mi sürüklenecek?