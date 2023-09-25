Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı

2023 senesi emekli yılı olarak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden önde emeklinin cebini dolduracak talimatları vermişti. Emekli maaşına Ocak ayında yapılan zam, en düşük emekli maaşı zammı, ikramiye zammı sonrasında EYT yasası da emekliler için muhteşem gelişmelerdi. Ancak Temmuz ayında emekliye nazar değdi dedirten gelişmeler yaşanmaya başlandı. Emekliye yapılan yüzde 25 zam, cepleri doldurmadı. Enflasyonun da git gide artması, emeklinin maaşının erimesine mahal verdi. Emekli kendisine sunulan ek fırsatları değerlendirme yoluna koyulmuş iken, bu kapsamda emekli promosyonları adeta hayat kurtarıcı olmaya başladı

Bankalar 2017 senesinden beri emekli promosyonu yarışını sürdürüyor. Yeni emekli portföyünü arttırmak isteyen bankalar, düzenledikleri promosyon kampanyasına ek, cazip fırsatlarla emeklinin gönlünü fethediyor. Yapı Kredi Bankası da emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle de emekliye promosyona ek, kampanya düzenleyen Yapı Kredi Bankası Eylül ayında başlattığı kampanya dikkat çekiyor.

Yapı Kredi Bankası emekli maaşını Taşıyan müşterisine 3 yıl maaş ödemesi yapma taahhütü verirken, tek bir imza karşılığında maaş miktarına göre değişiklik gösteren oranlarda ödül promosyon ödüyor. Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu 4500 TL ile 7.500 TL arasında değişmekte iken bu promosyonları almak için ek bir koşul da bulunmuyor.

Maaşınızı sadece Yapı Kredi Bankası'na taşımanız durumunda emekli promosyonuna ek cazip fırsatlardan da faydalanabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası'nın ek olarak iki farklı kampanyasından da emekli, faydalanma hakkı kazanabilmekte.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONUNA EK KAMPANYA

Maaşını Yapı Kredi Bankası'na Taşıyan emekli promosyon taahhütnamesini imzalaması akabinde 2 yeni fatura talimatı vermesi durumunda maaş bareminden bağımsız olarak 500 TL'lik artı promosyon ödemesi alabilecek. Öte yandan kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan müşteri 2 ay içinde toplam ₺500 alışveriş yapması durumunda ek olarak 1000 TL de ödül promosyondan faydalanabilecek. Yapı Kredi Bankası'nın Eylül ayının başında başlattığı emekliye özel ihtiyaç kredisi kapsamında 15.000 TL'ye varan faizsiz kredi müjdesi de bankanın emekli vatandaşa sunduğu ayrı bir avantaj olarak biliniyor.

EMEKLİYE 15.000 TL ÖDEME

15.000 TL nakit avans başvurusu emeklinin maaşını taşıması sonrasında anında hesaplara aktarılırken, geri ödemesi ise faizsiz bir şekilde 12 aylık vade ile sağlanıyor. .