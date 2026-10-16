Saba Tümer'den "Geç Cevap" Tepkisi

Ekranların neşeli ismi Saba Tümer son dönemde sosyal medyada ve dijital iletişimde sıklıkla karşılaşılan mesajlara bilerek geç yanıt verme taktiğine adeta ateş püskürdü. Gündelik hayatta ve özellikle ikili ilişkilerde karşı tarafa üstünlük kurma veya "ağırdan satma" amacıyla yapılan bu tür hareketlerin son derece samimiyetsiz olduğunu belirten Tümer mesaja geç dönme zihniyetini sert bir dille eleştirdi.

"Sanki Bana Lütufta Bulunuyor"

İletişim çağında yaşanan bu tür yapay triplerin ve stratejik oyunların insanı yorduğunu ifade eden Saba Tümer yapılan bu hareketlerin hiçbir mantıklı açıklaması olmadığını vurguladı. Taktiksel olarak mesaj bekleten kişilere yönelik yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullanan ünlü isim "Ne zavallısın sen! Zihniyete bak, sanki bana lütufta bulunuyor. Mesaja geç cevap verince havalı mı oluyorsunuz, ya da ulaşılmaz mı sanıyorsunuz kendinizi?" diyerek tepkisini dile getirdi. Tümer'in bu çıkışı, dijital dünyada yaşanan ego savaşlarına ve modern ilişki dinamiklerine dair önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya kullanıcıları ve Tümer'in takipçileri de hızla tartışmaya taraf oldu. Bir kesim kullanıcı Tümer'e hak vererek "bu yapay triplerden herkes sıkıldı, insan gibi sohbet etmek bu kadar zor olmamalı", "Saba Tümer hislerimize tercüman olmuş! Telefon 7/24 elimizdeyken 5 saat sonra yazmak havalı değil, tamamen nezaketsizlik" gibi yorumlar yazdı. Bir takipçisi Tümer'e "Artık kimse samimi iletişim kurmuyor, herkes strateji peşinde. Saba hanım son derece haklı, bu yapay triplerden herkes yoruldu" sözleriyle destek verdi.

Bir tweette "Saba abla haklı. Mesajı 3 gün sonra yanıtlayıp "canım görmemişim" diyen zihniyete acil şifalar diliyorum" şeklinde konuya esprili bir şekilde yaklaşıldı. Karşı görüşü savunan bir başka sosyal medya kullanıcısıysa "Yeni nesil flört taktikleri maalesef böyle işliyor; hemen cevap verince 'çantada keklik' algısı oluşuyor. Saba Tümer eski usül içten iletişimi özlediği için haklı olarak kızıyor" ifadelerini kullandı.