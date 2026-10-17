Joker'e Yıllar Sonra Duygusal Vefa! Julia Stiles'tan Heath Ledger Anması

Ünlü oyuncu Julia Stiles, 10 Things I Hate About You filmindeki rol arkadaşı Heath Ledger'ı yıllar sonra özel bir dans gösterisiyle anmaya hazırlanıyor.

Joker'e Yıllar Sonra Duygusal Vefa! Julia Stiles'tan Heath Ledger Anması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 18:52

Hollywood’un sevilen oyuncularından Julia Stiles, 2008 yılında aramızdan ayrılan ve Joker rolündeki unutulmaz performansıyla sinema tarihine damga vuran meslektaşı Heath Ledger’ı unutmadı. İkilinin başrollerini paylaştığı ve gençlik klasikleri arasına giren 1999 yapımı "10 Things I Hate About You" (Seni Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi) filminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Stiles usta ismi onurlandırmak için çok özel bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Stiles, katıldığı dans yarışmasının özel gecesinde Heath Ledger’ın anısına sahne alacağını açıkladı.

Gözyaşlarını Tutamadı

Rol arkadaşı Heath Ledger’ı özel bir dans gösterisiyle anmaya hazırlanan Julia Stiles, provalar sırasında duygusal anlar yaşadığını açıkladı. Variety’ye konuşan oyuncu, hazırlıklar sırasında ağladığını belirterek eski film görüntülerini izlemenin kendisini derinden etkilediğini anlattı. Stiles aradan uzun yıllar geçtiği için geçmişte yaşadıklarına daha mesafeli olduğunu düşündüğünü ancak Ledger’ın görüntülerini yeniden izlemenin ve sesini duymanın pek çok anıyı canlandırdığını söyledi.

Julia Stiles profesyonel dans partneri Ezra Sosa ile sahneye çıkacak. Stiles'ın performansında filmde Heath Ledger’ın canlandırdığı Patrick Verona karakterinin tribünlerde kendisine söylediği Frankie Valli’nin “Can’t Take My Eyes Off You” şarkısını kullanacağı öğrenildi. Filmdeki romantik sahnenin yıllar sonra dans gösterisiyle yeniden hayat bulacak olması sinemaseverlerde büyük bir heyecan yarattı. 

"Çok Özel ve Duygusal Bir Gösteri Olacak"

Performansına dair detayları paylaşırken duygusal anlar yaşayan Julia Stiles, hazırlık sürecinin kendisi için çok derin anlamlar taşıdığını ifade etti. Ünlü isim, "Hâlâ detayları netleştiriyoruz ancak bildiğim tek bir şey var; o gösteri benim için inanılmaz özel ve duygusal bir deneyim olacak" sözleriyle hislerini aktardı. Efsanevi Joker performansıyla hafızalara kazınan Heath Ledger'ın hatırasına ve ikonik filme yapılacak bu saygı duruşunun Dancing with the Stars yarışmasının 20 Ekim’de yayımlanacak özel bölümünde yayınlanması bekleniyor.

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