Melisa Döngel ve Rapçi Murda’dan Yeni Aşk Pozları

Ekranların aranan güzel oyuncularından Melisa Döngel ile kaleme aldığı hit parçalarla rap dünyasında fırtınalar estiren ünlü rapçi Murda dolu dizgin devam eden ilişkileriyle magazin gündeminin odağında yer almaya devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan ancak ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik bir videoyla birlikteliklerini ilan etmişti. İlişkilerini artık kimseden gizlemeyen ünlü çift aşka gelerek yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 42 yaşındaki ünlü rapçi Murda sevgilisi Melisa Döngel ile klip setinde çekildikleri samimi fotoğrafları paylaştı.

Doğum Gününde Kaçmışlar Sosyal Medyadan İlan Etmişlerdi!

Özel hayatıyla sık sık magazin basınının ilgisini çeken Melisa Döngel 27. yaş gününü sevgilisi Murda ile birlikte kutlamıştı. Kutlama yapılan mekandan ayrı ayrı çıkarak basın mensuplarının aşk sorularını cevapsız bırakan ve Murda'nın Döngel'in aracına binerek uzaklaşmasıyla dikkat çeken ikili gizemli tavırlarına kısa süre sonra son vermişti. Birlikte çektikleri romantik videoyu sosyal hesaplarında paylaşarak aşklarını belgeleyen çift magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Klip Setinden Aşk Pozları!

Aşklarını açıkça yaşamaya başlayan çiçeği burnunda çiftten yeni bir hamle daha geldi. Ünlü rapçi Murda yeni şarkısının klip çekimleri sırasında sevgilisi Melisa Döngel ile kamera karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Set ortamındaki neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin bu paylaşımları kısa süre içerisinde hayranlarından ve takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum topladı. Fotoğrafların altına kullanıcılar tarafından "Yılın çifti", "Çok yakışıyorsunuz" ve "Tatlılığınız sinirimi bozdu" şeklinde yüzlerce sevimli yorum yapıldı.