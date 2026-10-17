Bomba İddia! Ünlü Futbolcu Barış Alper Yılmaz'la Model İrem Haznedar Aşkı!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında sürpriz aşk iddiası! Milli futbolcunun model İrem Haznedar'la birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Bomba İddia! Ünlü Futbolcu Barış Alper Yılmaz'la Model İrem Haznedar Aşkı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 18:23

A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, magazin dünyasına bomba gibi düşen bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan milli futbolcunun, model İrem Haznedar'la yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddai edildi. İkilinin adının birlikte anılması magazin dünyasında merak uyandırırken ilişkinin ne zaman başladığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Gözler İki İsimden Gelecek Açıklamaya Çevrildi

İkilinin arasında romantik bir yakınlaşma olduğu ve bir süredir gözlerden uzak bir şekilde birlikte vakit geçirdikleri ileri sürüldü. Ancak konuya dair taraflardan henüz resmî bir açıklama gelmedi. İddiaların ardından hem Barış Alper Yılmaz’ın hem İrem Haznedar’ın sessizliğini koruması magazin kulislerinde haberlerin doğruluk payının yüksek olduğu şeklinde yorumlandı. İki ismin yakın çevresi de birliktelik hakkında renk vermezken takipçiler ünlü futbolcuyla modelin sosyal medya paylaşımlarını mercek altına aldı.

Sosyal Medya Çalkalandı

Ortaya atılan sürpriz aşk iddiası kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pek çok kullanıcı haberi olumlu karşıladı. Bir X kullanıcısı "Eğer bu haber doğruysa kesinlikle yılın en sürpriz ve uyumlu çiftlerinden biri olurlar" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısysa "Barış Alper sahalardaki formunu özel hayatında da yakalamış görünüyor, umarız iki taraf için de hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın özel hayatındaki bu sürpriz hareketlilik spor ve magazin gündemini uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

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