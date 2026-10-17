Ebru Gündeş 27 Yıl Sonra Bir İlke İmza Attı! Konserini O Şarkıyla Açtı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş "Beraber Söylüyoruz" konser serisi kapsamında 16 Ekim gecesi İstanbul Volkswagen Arena’da müzikseverlerle bir araya geldi. Binlerce hayranının hınca hınç doldurduğu salonda unutulmaz bir performansa imza atan ünlü sanatçı, gecenin daha ilk dakikalarında dinleyicilerini adeta geçmişe götüren ve duygusal anlar yaşatan büyük bir sürpriz yaptı. Gündeş uzun yıllardır sahnede seslendirmediği “Dön Ne Olur” şarkısını yeniden yorumladı.

"Dön Ne Olur"

Ebru Gündeş, sezonun ilk VW Arena konserini 'Dön Ne Olur' şarkısıyla açtı. #ebrugündeş #vwarena #konser https://t.co/t5X6OeJ3TK — Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) October 16, 2026

Takvimler 1 Aralık 1999'u gösterdiğinde yeni albümü "Dön Ne Olur"un basın tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçiren ve mucizevi bir şekilde hayata tutunan Ebru Gündeş o günden bu yana sahnelerinde bu şarkıyı söylemekten kaçınıyordu. İstanbul konserinin açılışını tam 27 yıl sonra "Dön Ne Olur" ile yapan usta yorumcu salondaki binlerce kişiye duygu dolu anlar yaşattı. Şarkının ilk notalarıyla birlikte salonda büyük bir alkış tufanı koparken o anlar müzikseverlerin cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Salonu dolduran dev koro, eser boyunca ünlü sanatçıya gözyaşları ve alkışlar eşliğinde coşkuyla eşlik etti.

Yıllar Sonra Aynı Şarkıyla Geçmişe Döndü

Ebru Gündeş 2017 yılında da şarkıyı yeniden yorumlayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O dönem hayranlarının kendisine verdiği desteği anlatan sanatçı, yeniden doğuşunu her yıl aralık ayında hatırlayan dinleyicilerine teşekkür etmişti. Ancak şarkının yeniden kaydedilmesiyle konser sahnesinde canlı olarak seslendirilmesi farklı bir anlam taşıyordu. Yıllar sonra gelen bu tarihi kural bozma hamlesi konser alanındakilere unutulmaz bir gece yaşatırken magazin gündeminde de geniş yankı buldu. Görüntüler kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında viral olarak trendler arasına girdi.