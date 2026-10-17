Nilperi Şahinkaya'dan Olay Yaratan Erkek Tipi Açıklaması: "Çok Yakışıklı Erkek Beğenmem!"

Nilperi Şahinkaya'dan olay erkek tipi açıklaması: "Çok yakışıklı erkek beğenmem. Çirkin ama ses tonu iyi olan biri tam sevdiğim tiptir." İşte detaylar.

Nilperi Şahinkaya'dan Olay Yaratan Erkek Tipi Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 18:01

Nilperi Şahinkaya ilişkiler ve erkek tercihlerine dair yaptığı son açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu katıldığı bir söyleşide karşı cinste aradığı kriterleri tüm samimiyetiyle paylaştı. Genelde klasikliğin ve kusursuz yakışıklılığın öne çıkarıldığı magazin dünyasının aksine ezber bozan bir açıklama yapan Şahinkaya yakışıklı erkeklerden ziyade ses tonuna ve karizmaya önem verdiğini dile getirdi.

Çirkin Ama Ses Tonu İyi Olan Biri Tam Sevdiğim Tiptir

Erkek tercihindeki şaşırtıcı kriterini açıkça ifade eden Nilperi Şahinkaya şu dikkat çekici sözleri sarf etti: "Çok yakışıklı erkek beğenmem. Çirkin ama ses tonu iyi olan biri tam sevdiğim tiptir."

Sosyal Medyada Esprili Yorum Yağmuru!

Güzel oyuncunun bu ezber bozan açıklaması sosyal medya platformlarında adeta viral oldu. Birçok kullanıcı ünlü oyuncunun bu bakış açısına destek verirken ses tonunun bir erkekteki en karizmatik unsurlardan biri olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

 

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