Eda Ece'den Üzen Haber: Hastaneye Kaldırılan Babasının Yanına Koştu!

Pis Yedili dizisindeki Günçiçek ve Yasak Elma dizisindeki unutulmaz Yıldız Argun karakterleriyle Türk televizyon tarihine adını yazdıran şimdilerde ise Tuzlu Kahve projesiyle ekranda yer alan ünlü oyuncu Eda Ece, ailesinden gelen üzücü bir haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun babasının aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haberi Alır Almaz Hastaneye Koştu

Babasının aniden rahatsızlandığını öğrenen Eda Ece tüm programını iptal ederek soluğu hastanede aldı. Zorlu süreçte babasının yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncu hasta yatağındaki babasının elini sımsıkı tuttuğu anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Babam Notuyla Duygusal Paylaşım

Hastaneden ilk kareyi paylaşan Eda Ece fotoğrafın altına yalnızca "Babam" yazarak kırmızı kalp emojisi ekledi. Babasının yaşadığı sağlık sorununun detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapmayan güzel oyuncunun bu duygusal paylaşımı, kısa sürede hayranları ve magazin dünyası tarafından büyük bir ilgi ve geçmiş olsun mesajı yağmuruna tutuldu.