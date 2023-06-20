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Saadet Işıl Aksoy'un Bodrum tatili: Estetik atlayış

Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler tatil sezonunu açtı. Bu isimlerden biri de Saadet Işıl Aksoy oldu. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran 39 yaşındaki güzelin fit hali dikkat çekti.

Saadet Işıl Aksoy'un Bodrum tatili: Estetik atlayış
Yayın Tarihi : 2023-06-20 11:19

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Saadet Işıl Aksoy, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlüler arasında yer aldı. 39 yaşındaki güzel oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardığı Bodrum'da fit ve enerjik görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Saadet Işıl Aksoy, daha önce "Vatanım Sensin", "Kördüğüm" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi başarılı yapımlarda kamera karşısına geçmişti. Ancak şu anda tatil modunda olan ünlü oyuncu, dinlenmek ve enerji depolamak için Bodrum'u tercih etti. Konakladığı otelin plajında görüntülenen Aksoy, erken saatlerde denize girerek güneşin keyfini sürdü.

Deniz keyfi sırasında objektiflere yakalanan Saadet Işıl Aksoy, yarım saat boyunca suda kalıp serinlemeyi tercih etti. Daha sonra ise otelin iskelesine çıkarak estetik bir atlayış gerçekleştirdi. Bu anlar da fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

Tatilin tadını çıkaran Aksoy'un neşeli ve enerjik olduğu gözlemlendi. Formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerine çeken ünlü oyuncu, sağlıklı yaşamına özen gösterdiğini bir kez daha kanıtladı. Tatilin keyfini çıkarırken aynı zamanda dinlenme fırsatı bulan Saadet Işıl Aksoy, zaman zaman sosyal medya hesaplarından da hayranlarıyla bu güzel anları paylaşmaya devam ediyor.

 

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