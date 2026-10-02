Saadet Işıl Aksoy'dan Samimi Annelik İtirafı: "Çalışan Annelerin Gerçeği Bu!"

Türk sinema ve televizyon dünyasının zarif yüzü, uluslararası projelerdeki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin kalbini ısıttı.

Kariyeri boyunca Şahmaran, Muhteşem Yüzyıl, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Asaf gibi dev yapımlarla izleyiciden tam not alan güzel oyuncu bu kez oyunculuğunun ötesinde en doğal haliyle annelik deneyimleriyle karşımızdaydı.

Gece Yarısı Sulu Köfte Mesaisi!

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve hayatının içinden kesitleri hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen Saadet Işıl Aksoy kızı Marisa için mutfağa girdiği o samimi anları paylaştı.

Yoğun set temposuna rağmen evinden ve ailesinden taviz vermeyen güzel oyuncu yarın okuldan geldiğinde kızı taze yemek yesin diye gece yarısı tezgahın başına geçip sulu köfte yaptı. Çalışan bir annenin o tatlı koşturmacasını gözler önüne seren bu doğal kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

"Annem Dizlerinin Üstünde Yer Silersi Ben Öyle Değilim!"

Paylaşımında kendi çocukluğundaki annelik anlayışı ile günümüz anneliğini kıyaslayan Aksoy samimi itiraflarıyla adeta içini döktü:

"Çalışan annelerin gerçeği bu işte... Yarın akşam için sulu köfte yapıyorum, okuldan gelince yesin diye. Ben büyürken annem de böyleydi, çok yoğun çalışırdı ama gece gelip yemeği yapar, evi toplardı. Yine de o dönemin anneleri kadar saçımızı süpürge ediyor muyuz bundan pek emin değilim açıkçası... Bence etmiyoruz. Annem dizlerinin üzerinde yerleri silerdi ben öyle değilim mesela!"

"Kendi Yaptığım Yemeği Yedirmek Bana Terapi Gibi Geliyor"

Kendi annesinin o cefakar kuşağıyla bugünün ebeveynlik tarzını neşeli bir dille kıyaslayan başarılı oyuncu kızı doğduğundan beri yemeğini hep kendisinin yaptığını da sözlerine ekledi. İş temposu ne kadar yoğun olursa olsun bundan asla vazgeçmediğini belirten Aksoy "Kendi yaptığım yemeği çocuğuma yedirme fikri bana adeta terapi gibi geliyor. Zaten yemeği başkası yaptığında kızım hemen anlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Çalışan annelerin duygularına tercüman olan bu içten açıklamalar sosyal medyada takdir topladı. Bakalım Saadet Işıl Aksoy'un bu doğal anne profili magazin dünyasındaki diğer ünlü annelere de ilham olacak mı?