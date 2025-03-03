Saadet Işıl Aksoy boşanıyor!

“Türkiye’ye Dönüş Sebeplerimden Biri de Boşanma”

Son dönemde eşiyle boşanacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Saadet Işıl Aksoy, "Türkiye'ye kesin dönüşümün sebeplerinden biri de bu ama bunu çok konuşmak istemiyorum. Çok doğru olacağını düşünmüyorum." diyerek iddiaları doğruladı.

Hollywood ile Türkiye’yi Kıyasladı

ABD’de birçok projede yer alan Aksoy, yurt dışındaki oyunculuk standartlarıyla Türkiye’deki koşulları kıyasladı. Oyuncu, “Orada çalışma hayatında eşitsizlik sert kanunlarla belirleniyor. Çalışma ortamı mükemmel. Bizde de son yıllarda sendikamız sayesinde daha iyi bir süreç ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

“Kızım Sayesinde Daha Mütevazı Bir İnsan Oldum”

Kızı Marisa Gürcan Kıraner hakkında da konuşan Aksoy, "Büyüdükçe her şey kolaylaşıyor. Çocuk insanın hayatını toprağa basmasını sağlıyor, mütevazı olmasını öğretiyor. Hayatta neyin önemli olduğunu hatırlatıyor." dedi. Annelik konusunda sınırları olan biri olduğunu belirten Aksoy, "Bir çizgim var, o çizgiye kadar kızım rahat hareket eder ama sınırları da bilir." sözleriyle ebeveynlik yaklaşımını paylaştı.

Türkiye’ye dönüşüyle birlikte hem özel hem de kariyer hayatında yeni bir sayfa açan Saadet Işıl Aksoy’un, ilerleyen günlerde nasıl projelerle seyirci karşısına çıkacağı ise merak konusu