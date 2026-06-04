Rüzgar Aksoy’dan Şok Rol! Ömer Halisdemir’i Canlandıracak

TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan yeni 15 Temmuz dizisi “Asırlık Gece”ye yeni bir isim daha dahil oldu. Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dizide Ömer Halisdemir karakterine hayat verecek.

Yeni Dizi İçin Geri Sayım Başladı

Miray Yapım tarafından hazırlanan “Asırlık Gece” yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu’nun oturduğu iddialı bir proje olarak dikkat çekiyor. Dizi 15 Temmuz sürecini farklı hikâyeler üzerinden ele alacak ve toplamda 15 bölümden oluşacak. Her bölümde ayrı bir olayın işlendiği yapım hem dramatik anlatımı hem güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırmış durumda.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Bir Arada

Dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Erkan Petekkaya, Yavuz Bingöl ve Murat Aygen gibi tecrübeli isimler projede yer alıyor. Şimdi bu güçlü ekibe Rüzgar Aksoy da katıldı. Aksoy’un dahil olmasıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu daha da genişlemiş oldu ve beklentiler biraz daha yükseldi.

Rüzgar Aksoy Ömer Halisdemir’i Canlandıracak

Rüzgar Aksoy’un dizide canlandıracağı karakter ise oldukça önemli: Ömer Halisdemir. 15 Temmuz gecesiyle özdeşleşen bu isim hikâyenin en kritik figürlerinden biri olarak anlatıda yer alacak. Bu rol hem oyuncu için hem izleyici açısından oldukça ağır ve dikkat çeken bir karakter olarak öne çıkıyor.

Dizinin hazırlıkları da hızla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre “Asırlık Gece”nin afiş çekimi yarın gerçekleştirilecek. Bu da projenin artık yavaş yavaş yayın sürecine yaklaştığını gösteriyor.

Son Projesinden Sonra Yeni Bir Adım

Rüzgar Aksoy son olarak TRT Tabii platformunda yayınlanan “Şule” dizisinde rol almıştı. Oyuncu geçtiğimiz dönemde düzenlenen galaya eşiyle birlikte katılmış ve yine dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise kariyerinde farklı bir sayfa açarak “Asırlık Gece” gibi daha dramatik ve tarihi bir projede yer alacak.

Güçlü kadrosu ve işlediği konu itibarıyla “Asırlık Gece” şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday görünüyor. Aksoy’un Ömer Halisdemir rolü ise şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.