Rüya Gibi’nin Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı

“Rüya Gibi”nin ilgiyle izlenen ikinci bölümün ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

Rüya Gibi’nin Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı
Yayın Tarihi : 10-12-2025 12:00

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi”nin ilgiyle izlenen ikinci bölümün ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

Dizinin çarpıcı tanıtımında Emir; Aydan ve Çido’yu otelde tehlikeli bir göreve gönderirken Berk’in kaçırdığı Sezen ölümle burun buruna geliyor. Fiko’nun gözyaşlarının dikkat çektiği tanıtımda dizinin kadrosuna dahil olan Seda Akman ve Gökberk Demirci’nin canlandırdığı karakterler ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Komiser Efe’nin, Emir’i tutuklatmak için operasyon başlattığı ortaya çıkarken Emir’in kirli işlerini yaptırtmak istediği Aydan’ın peşini bırakmaması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Rüya Gibi  yeni bölümüyle 16 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Rüya Gibi’nin 3. Bölüm Tanıtımı;

 

