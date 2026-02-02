Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor!

Pazar akşamlarının yeni favorisi olan TMC Film imzalı "Rüya Gibi" dizisinde tansiyon yükseliyor. Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin geçmişinden gelen büyük sürpriz, hikâyenin dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Berlin’den İstanbul Setine: Kerem Can Kadroda

Dizinin kadrosuna, uluslararası projeleriyle tanınan başarılı aktör Kerem Can dahil oldu. Son olarak Netflix’in ses getiren yapımı *"Kasaba"*da rol alan ve Berlin’de yaşayan karizmatik oyuncu, "Rüya Gibi" ile el sıkıştı.

Yeni Karakter: Kerem Can, dizide Aydan’ın (Seda Bakan) abisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yarın Sete Çıkıyor: Hazırlıklarını tamamlayan oyuncu, yarın itibarıyla çekimlere başlıyor.

İlk Randevu Pazar: Can, dizinin bu hafta Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde sürpriz bir giriş yapacak.

Kerem Can Kimdir?

Kariyerini hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sürdüren Kerem Can, projeleriyle dikkat çekiyor: