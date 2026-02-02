Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor!

Rüya Gibi dizisi Aydan'ın abisi kim? Seda Bakan'ın abisi rolüyle Kerem Can, Rüya Gibi dizisine katıldı. Kerem Can kimdir, hangi projelerde oynadı? Yeni bölüm detayları ve transfer haberleri burada...

Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor!
Yayın Tarihi : 02-02-2026 15:08

Pazar akşamlarının yeni favorisi olan TMC Film imzalı "Rüya Gibi" dizisinde tansiyon yükseliyor. Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin geçmişinden gelen büyük sürpriz, hikâyenin dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Berlin’den İstanbul Setine: Kerem Can Kadroda

Dizinin kadrosuna, uluslararası projeleriyle tanınan başarılı aktör Kerem Can dahil oldu. Son olarak Netflix’in ses getiren yapımı *"Kasaba"*da rol alan ve Berlin’de yaşayan karizmatik oyuncu, "Rüya Gibi" ile el sıkıştı.

  • Yeni Karakter: Kerem Can, dizide Aydan’ın (Seda Bakan) abisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

  • Yarın Sete Çıkıyor: Hazırlıklarını tamamlayan oyuncu, yarın itibarıyla çekimlere başlıyor.

  • İlk Randevu Pazar: Can, dizinin bu hafta Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde sürpriz bir giriş yapacak.

Kerem Can Kimdir?

Kariyerini hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sürdüren Kerem Can, projeleriyle dikkat çekiyor:

  • Uluslararası Başarı: Netflix projesi *"Kasaba"*daki performansıyla beğeni topladı.

  • Yeni Film Müjdesi: Almanya’da çekilen "Frau Schmidt’in Komşuları Hakkında" filminde avukat rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

  • Dijitalin Gözdesi: Oyuncunun şu sıralar yeni dijital dizi projeleri için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

