"Rüya Gibi" Dizisinden Merak Uyandıran Fragman

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi”den yeni tanıtım izleyiciyle buluştu.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Emir, Aydan’dan yüklü miktardaki borcunu bir günde ödemesini istiyor. Aydan, Çido ve Fiko’yu yeni bir mücadelenin beklediği bölümde Hayriye, Çiğdem’in peşine düşerken Aydan’ı kıskanan Tarık gizlice Hanımeli Kuaför’e giriyor. Efe’nin, Çiğdem’e güvenmek istediğini ilk kez dile getirdiği tanıtımda Emir’i gören Tarık’ın planı büyük merak uyandırıyor.

Rüya Gibi yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.