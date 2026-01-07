Rüya Gibi Dizisinde Kadro Büyüyor: İki Usta İsim Daha Katıldı!

Show TV’nin Salı akşamlarına damga vuran TMC Film imzalı dizisi "Rüya Gibi", reytinglerdeki başarısını oyuncu kadrosunu güçlendirerek sürdürüyor. Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği diziye, son dönemde katılan Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun’un ardından iki önemli isim daha dahil oldu: Beyti Engin ve Birsen Dürülü.

Yeni Karakterler Dengeleri Değiştirecek

Dizinin hikaye akışına taze bir soluk getirecek olan bu transferlerin rolleri de belli oldu:

Birsen Dürülü (Mukaddes): Usta oyuncu, dizide Efe ( Emre Bey ) karakterinin annesi Mukaddes olarak seyirci karşısına çıkacak. Mukaddes'in gelişiyle birlikte Efe’nin aile geçmişindeki sırlar aralanacak.

Beyti Engin (Fikri Takip): Başarılı aktör Beyti Engin, Tarık (Celil Nalçakan) karakterinin hayatında kilit bir rol oynayan Fikri Takip karakterine hayat verecek. Fikri Takip, Tarık’ın "akıl hocası" olarak hikayeye stratejik bir derinlik katacak.

Yıldızlar Geçidi Devam Ediyor

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan gibi dev isimleri buluşturan "Rüya Gibi", her hafta genişleyen kadrosuyla Salı akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.