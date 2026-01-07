Rüya Gibi Dizisinde Kadro Büyüyor: İki Usta İsim Daha Katıldı!

Rüya Gibi dizisine dev transfer! Beyti Engin ve Birsen Dürülü kadroya katıldı. Emre Bey'in annesi ve Celil Nalçakan'ın akıl hocası rolleriyle diziye dahil olan usta isimlerin detayları haberimizde...

Rüya Gibi Dizisinde Kadro Büyüyor: İki Usta İsim Daha Katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-01-2026 18:16

Show TV’nin Salı akşamlarına damga vuran TMC Film imzalı dizisi "Rüya Gibi", reytinglerdeki başarısını oyuncu kadrosunu güçlendirerek sürdürüyor. Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği diziye, son dönemde katılan Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun’un ardından iki önemli isim daha dahil oldu: Beyti Engin ve Birsen Dürülü.

Yeni Karakterler Dengeleri Değiştirecek

Dizinin hikaye akışına taze bir soluk getirecek olan bu transferlerin rolleri de belli oldu:

  • Birsen Dürülü (Mukaddes): Usta oyuncu, dizide Efe (Emre Bey) karakterinin annesi Mukaddes olarak seyirci karşısına çıkacak. Mukaddes'in gelişiyle birlikte Efe’nin aile geçmişindeki sırlar aralanacak.

  • Beyti Engin (Fikri Takip): Başarılı aktör Beyti Engin, Tarık (Celil Nalçakan) karakterinin hayatında kilit bir rol oynayan Fikri Takip karakterine hayat verecek. Fikri Takip, Tarık’ın "akıl hocası" olarak hikayeye stratejik bir derinlik katacak.

Yıldızlar Geçidi Devam Ediyor

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan gibi dev isimleri buluşturan "Rüya Gibi", her hafta genişleyen kadrosuyla Salı akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İlk Görüntüler Geldi: Beyti Engin’in canlandırdığı "Fikri Takip" karakteri, yayınlanan yeni bölüm tanıtımındaki ilk sahneleriyle şimdiden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Benzer Haberler
Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner: Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner: "Delikanlı" Geliyor!
Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör Şoku: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör Şoku: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı?
İnci Taneleri’nde Kriz mi Var? Final İddiaları Gündemde İnci Taneleri’nde Kriz mi Var? Final İddiaları Gündemde
Köstebekgiller Geri Dönüyor! Köstebekgiller Geri Dönüyor! "Güneş Günlüğü"nden İlk Kareler Geldi
‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı! ‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı!
Bülent İnal’ın Karşısına Dişli Rakip! Sezin Akbaşoğulları Bülent İnal’ın Karşısına Dişli Rakip! Sezin Akbaşoğulları "Kıskanmak" Kadrosunda.
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!