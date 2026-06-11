Rusya'da Türk Dizisi Çılgınlığı! Daha 17 En Çok İzlenenler Listesinde!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına fırtına gibi başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gençlik ve aile draması dizisi sınırları aşarak küresel başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye'de izlenme rekorları kıran yapım şimdi de Rusya pazarında büyük bir başarıya imza attı. Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 artık uluslararası arenada. Rusya'nın önde gelen dijital yayın platformlarından IVI sevilen yapımı Kanal D ile eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşturdu. Daha 17 ilk iki bölümüyle platformun en çok izlenen yapımları arasına girerek adını Top 10'a yazdırdı. Bu başarı projenin uluslararası pazardaki güçlü potansiyelini ve genç izleyicilerle kurduğu bağı ortaya koydu.

Bodrum Sahillerinden Dijital Rekorlara: 3 Günde 10,3 Milyon İzlenme!

Mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz atmosferiyle ekrana görsel bir şölen sunan dizi dijital platformlardaki hızlı yükselişiyle Türk televizyon tarihinin en başarılı çıkışlarından birine imza attı. Çekimlerine tatil cenneti Bodrum'un ev sahipliği yaptığı Daha 17 ilk bölümüyle 3 günde 10.3 milyon izlenmeye ulaştı. Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği yapım ikinci bölümler arasında en kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaşan dizi unvanını aldı. Dijital mecralarda etkileşim rekoru kıran Daha 17 yurtlarda büyüyen ve kardeşinin izinde kendini Bodrum'da bulan 17 yaşındaki Aras'ın gözünden bir aile dramını konu alıyor. Geçmişine ulaşmaya çalışan Aras'ın hikayesi; aile bağları, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık ve aşk temaları etrafında derinleşiyor.

Usta İsimler Ve Genç Yetenekler Aynı Kadroda

Güçlü senaryosu ve Bodrum'un büyüleyici atmosferinin yanı sıra, dizinin başarısındaki en büyük paylardan biri de usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiren zengin kadrosuna ait. Etki alanı ülke sınırlarını aşan Daha 17'nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Gençlerle sevilen isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Hem Türkiye'de reytingleri hem de Rusya'da dijital listeleri altüst eden "Daha 17", önümüzdeki günlerde uluslararası arenada yeni ülkelere yelken açmaya hazırlanıyor.