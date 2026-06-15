Rusya'da Bir Türk Yıldız! Tolga Mendi 3. Eurasia-Kinofest İçin Soçi'de!

Merhamet Meleği filminin yıldızı Tolga Mendi, Rusya'daki 3. Eurasia-Kinofest Film Festivali için Soçi'ye gitti.

Rusya'da Bir Türk Yıldız! Tolga Mendi 3. Eurasia-Kinofest İçin Soçi'de!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 14:25

Son dönemde yer aldığı uluslararası projelerle adından sıkça söz ettiren ve yurt dışında ciddi bir hayran kitlesi edinen yakışıklı oyuncu Tolga Mendi Rusya'da sevgi seline uğradı. Geçtiğimiz yıl rol aldığı dev yapımla Rus izleyicisinin gönlünde taht kuran Mendi bu kez ülkenin en prestijli sinema organizasyonlarından birinin davetlisi olarak Soçi'ye çıkarma yaptı. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın ulusal televizyon kanalı için çekilen Russia-1'de (Россия-1) yayınlanan Merhamet Meleği isimli Türk-Rus ortak yapımı özel bir film projesinde rol alan Tolga Mendi bu kez Rusya'daki hayranlarıyla buluştu.

Avrasya Sinemasının Kalbinde Bir Türk Yıldız

Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel bağları sinema perdesine taşıyan yakışıklı aktör festivalin en çok dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Tolga Mendi, Rusya'nın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan 3. Eurasia-Kinofest Uluslararası Film Festivali için Soçi'ye gitti. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın ulusal televizyon kanalı için çekilen Russia-1'de (Россия-1) yayınlanan Merhamet Meleği isimli Türk-Rus ortak yapımı özel bir film projesinde rol alan Mendi bu kez Rusya'daki hayranlarıyla buluştu.

Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı

Tolga Mendi 13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen festival kapsamında dün kırmızı halı törenine katıldı. Yakışıklı oyuncu hayranlarının büyük ilgisini gördü. Şıklığı, karizması ve sempatik tavırlarıyla Rus basınının da odağı haline gelen Mendi tören alanını dolduran yüzlerce hayranının imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Merhamet Meleği projesinin başarısının ardından Rusya'daki yapımcıların da yakın markajına giren oyuncunun, festival boyunca yeni projeler için de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Benzer Haberler
Esra Erol'dan İlk Yeğen Pozu! Esra Erol'dan İlk Yeğen Pozu! "Baran Bizim Yeni Eğlencemiz Oldu!"
Ebru Gündeş’ten Yapay Zekaya Esprili Sitem! Ebru Gündeş’ten Yapay Zekaya Esprili Sitem!
Özlem Ada Şahin'den Takipçisine Lüks Ters Köşe: Özlem Ada Şahin'den Takipçisine Lüks Ters Köşe: "Otel Değil Kendi Evimiz!"
Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'nün Evlilik Teklifini Nasıl Yakaladığını Anlattı! Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'nün Evlilik Teklifini Nasıl Yakaladığını Anlattı!
Işın Karaca 73 Kilo Verip 36 Bedene Nasıl Düştüğünü Açıkladı! Işın Karaca 73 Kilo Verip 36 Bedene Nasıl Düştüğünü Açıkladı!
Hazar Ergüçlü New York Dönüşü İtiraf Etti: Hazar Ergüçlü New York Dönüşü İtiraf Etti: "Benim İçin Büyük Riskti!"
ÇOK OKUNANLAR
Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok
  • 14-06-2026 16:45

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok