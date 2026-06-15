Rusya'da Bir Türk Yıldız! Tolga Mendi 3. Eurasia-Kinofest İçin Soçi'de!

Son dönemde yer aldığı uluslararası projelerle adından sıkça söz ettiren ve yurt dışında ciddi bir hayran kitlesi edinen yakışıklı oyuncu Tolga Mendi Rusya'da sevgi seline uğradı. Geçtiğimiz yıl rol aldığı dev yapımla Rus izleyicisinin gönlünde taht kuran Mendi bu kez ülkenin en prestijli sinema organizasyonlarından birinin davetlisi olarak Soçi'ye çıkarma yaptı. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın ulusal televizyon kanalı için çekilen Russia-1'de (Россия-1) yayınlanan Merhamet Meleği isimli Türk-Rus ortak yapımı özel bir film projesinde rol alan Tolga Mendi bu kez Rusya'daki hayranlarıyla buluştu.

Avrasya Sinemasının Kalbinde Bir Türk Yıldız

Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel bağları sinema perdesine taşıyan yakışıklı aktör festivalin en çok dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Tolga Mendi, Rusya'nın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan 3. Eurasia-Kinofest Uluslararası Film Festivali için Soçi'ye gitti. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın ulusal televizyon kanalı için çekilen Russia-1'de (Россия-1) yayınlanan Merhamet Meleği isimli Türk-Rus ortak yapımı özel bir film projesinde rol alan Mendi bu kez Rusya'daki hayranlarıyla buluştu.

Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı

Tolga Mendi 13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen festival kapsamında dün kırmızı halı törenine katıldı. Yakışıklı oyuncu hayranlarının büyük ilgisini gördü. Şıklığı, karizması ve sempatik tavırlarıyla Rus basınının da odağı haline gelen Mendi tören alanını dolduran yüzlerce hayranının imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Merhamet Meleği projesinin başarısının ardından Rusya'daki yapımcıların da yakın markajına giren oyuncunun, festival boyunca yeni projeler için de görüşmeler yapacağı öğrenildi.