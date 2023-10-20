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Ruslar yılbaşında Türkiye'ye akın edecek! Tur ücreti sadece 1900 dolar

Yaz aylarında tatil için en fazla Türkiye'yi tercih eden Ruslar, yılbaşında da ülkemize akın edecek. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamasına göre, Türkiye Rus vatandaşları için en ucuz tatil alternatifini sunan ülke. 1900 dolardan başlayan yılbaşı tatili Rusya'da kapış kapış satılıyor.

Ruslar yılbaşında Türkiye'ye akın edecek! Tur ücreti sadece 1900 dolar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 10:09

Tatilciler için 2024 yılının yeni yıl ve yılbaşı tatil planlarını yapma zamanı geldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye, ekonomik tatil seçenekleri sunarak öne çıkıyor. Mısır da alternatif bir tercih olarak göze çarpıyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2023 yılının yeni yıl ve yılbaşı tatilleri için en uygun yurt dışı destinasyonları listesini açıkladı. Bu liste, tatilcilerin dikkatini çekecek avantajlar sunuyor. İşte ATOR'un verilerine göre öne çıkan destinasyonlar ve fiyatlar:

Ruslar İçin Türkiye Ekonomik ve Keyifli Bir Tatil Deneyimi

Tatilciler için en çekici seçeneklerden biri Türkiye olarak öne çıkıyor. ATOR'un verilerine göre, ocak ayı için Türkiye'ye iki kişilik her şey dahil ortalama tur paketi fiyatı 187 bin ruble (1900 dolar) seviyesinde. Bu fiyatla Türkiye, bütçe dostu bir tatil deneyimi sunuyor.

ATOR'un açıkladığı listede ikinci sırada Mısır bulunuyor. Mısır tatil paketleri için fiyatlar 242 bin ruble (2 bin 460 dolar) civarında seyrediyor. Türkiye'ye nazaran biraz daha yüksek olsa da Mısır, güzel plajları ve tarihi zenginlikleriyle tatilciler için cazip bir alternatif sunuyor.

ATOR'un verilerine göre, Rusya'dan çıkış yapacak tatilciler için diğer seçenekler de mevcut. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ortalama iki kişilik tur paketi fiyatı 323 bin ruble, Tayland'a 342 bin ruble ve Sri Lanka'ya 396 bin ruble seviyelerinde. Ancak, bu destinasyonlar Türkiye ve Mısır ile rekabet edebilmek için fiyat avantajına sahip değiller.

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