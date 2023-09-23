Ruhun Duymaz dizisi, FOX TV’de yayınlanan ve Şükrü Özyıldız‘ın canlandırdığı Onur Karasu ve Burcu Özberk‘in hayat verdiği Ece Çetinel karakterlerine odaklanan bir dizi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak, yoğun reyting savaşına yenik düşerek bu akşam yayınlanan son 9. bölüm ile final yapma kararı aldı.

Bu sonuç, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve birçok kişi tarafından “Ruhun Duymaz final mi yaptı neden?” sorusu sorulmaya başlandı. Dizi, başarılı bir oyuncu kadrosu ve etkileyici bir senaryo ile dikkat çekiyordu. Ancak, rekabetin yoğun olduğu televizyon dünyasında, bazen reyting savaşlarında galip gelebilmek zor olabiliyor.

Ruhun Duymaz’ın final yapma sebepleri arasında, rekabetin yanı sıra diğer faktörler de etkili oldu. Dizinin izleyici kitlesi, zaman içinde istikrarlı bir şekilde azaldı ve bu da kanalın diziye olan ilgisini azalttı. Ayrıca, bazı eleştirmenler tarafından senaryodaki bazı zayıflıklar ve hikaye akışındaki kopukluklar da eleştirildi.

Yine de, Ruhun Duymaz dizisinin final yapması, birçok izleyiciyi üzdü. Özellikle, Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk gibi başarılı oyuncuların performanslarına hayran olanların hayal kırıklığına uğraması kaçınılmazdı. Ancak, televizyon dünyasında her dizi için uzun soluklu bir başarı garanti değildir ve bu durumu anlamak önemlidir.