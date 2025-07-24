'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı

Şeyma Subaşı ve Brezilyalı model Marlon Teixeira ayrıldı. “Ruhum evli” diyen Subaşı, bir kez daha aşk hayatında hayal kırıklığı yaşadı.

'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 24-07-2025 13:59

Şeyma Subaşı, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ünlü fenomenin Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı aşk kısa sürede gündeme oturmuştu. Ancak çiftin ilişkisi sona erdi. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikilinin ayrılığı, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Aşk Bitti, Sosyal Medya Takibi Koptu

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, “Ruhum evli” sözleriyle gündem olmuştu. Fakat bu mutlu birliktelik uzun sürmedi. Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıkması, ayrılık iddialarını doğruladı. İkilinin ortak fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Subaşı’ndan Yeni Hayat Sinyali

Şeyma Subaşı, yaşadığı ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hayranları, Subaşı’nın bu süreçte güçlü duruşunu ve “hayata yeniden başlama” mesajlarını yorumlarda öne çıkarıyor. Subaşı’nın yeni bir aşka kapısını açıp açmayacağı ise merak konusu.

Bir Kez Daha Hayal Kırıklığı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu ayrılıkla birlikte aşk hayatında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Daha önce de ilişkileriyle magazin dünyasında konuşulan Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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