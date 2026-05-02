Ruhi Sarı’nın Acı Günü: Babası Osman Sarı Hayatını Kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Ruhi Sarı, baba acısıyla sarsıldı. Başarılı oyuncunun babası Osman Sarı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber, Ruhi Sarı'nın menajeri Abdullah Bulut tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Son Yolculuğuna Bugün Uğurlanıyor

Osman Sarı'nın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. Ruhi Sarı ve ailesi, bugün merhumu son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre cenaze programı şöyle:

Tarih: 2 Mayıs 2026

Yer: Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre Camii

Vakit: Öğle namazına müteakip

Defin: Şekerpınar Merkez Kabristanı

Menajerlik Ofisinden Başsağlığı Mesajı

Oyuncunun menajeri Abdullah Bulut, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Ruhi Sarı'nın değerli babasının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Ruhi Sarı olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Sanat dünyasından pek çok ismin ve sevenlerinin, bu zor gününde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmaması bekleniyor. Biz de merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.