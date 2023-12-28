RTÜK kararını açıkladı! Kızıl Goncalar'a ceza yağdı! İşte dizinin kaderini etkileyecek karar

RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine ceza yağdı. Kızıl Goncalar'a hem para hem de durdurma cezası geldi. Peki şimdi ne olacak? İşte Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili en son gelişmeler...

RTÜK kararını açıkladı! Kızıl Goncalar'a ceza yağdı! İşte dizinin kaderini etkileyecek karar
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-12-2023 10:35

Ekran yolculuğuna olaylı bir şekilde başlayan Kızıl Goncalar bu hafta 2. bölümüyle ekranlara gelmişti. Özcan Deniz'in başrollerini Özgü Namal'la paylaştığı dizi için Namal 10 yıl sonra ekranlara dönmüştü. Fakat ilk bölümün yayınlanmasının ardından Kızıl Goncalar'ın başına gelmeyen kalmadı.

RTÜK'TEN DURDURMA CEZASI

Son olarak RTÜK, "Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili yapılan şikayetlere yanıt olarak bir karar aldı. İlhan Taşcı'nın bilgilendirmesine göre, RTÜK, dizinin tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatması nedeniyle "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık gerekçesiyle diziye %3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Alınan bu karardan sonra Kızıl Goncalar'ın kaderinin ne olacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada dizinin dijital bir platforma taşınacağı iddiaları dillenmeye başladı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut daha önce yaptığı açıklamada "Diziyi 2 bölüm izleyip ahkam kesmek nasıl bir mantıktır? Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne de ceza verdiler, diziyi duymayan kalmadı. İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdüler, umarım biraz daha köpürtürler." demişti.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM OCAK'IN 2. HAFTASI

FOX TV, "Kızıl Goncalar" dizisine verilen ceza sonrasında 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde yeni bölüm yayını yapmayacak. Dizi, cezasını çekmek için Ocak ayının ilk 2 haftasında ekranlarda olmayacak ve yeni bölümü 15 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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