RTÜK inceleme başlatmıştı! Kızıl Goncalar dizisinden açıklama

İlk bölümüyle büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisindeki bazı sahneler, izleyicilerin tepkisine neden olmuş ve RTÜK'ün inceleme başlatmasına yol açmıştı. Dizinin yapımcı şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, "Son günlerde diziye yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu nedenle açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki, dizide anlatılan hikayenin gerçek hayatta var olan herhangi bir kurum, kuruluş veya kişiyle ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi özellikle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ayrıca, dizi afişlerine yapılan boyalı saldırı da gündemdeki yerini koruyor.

"HİKAYEMİZİN GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARLA İLGİSİ YOK"

Eleştiriler ve tepkiler artınca Gold Film'den yazılı bir açıklama geldi:

"Kızıl Goncalar isimli dizi filmimize ilişkin olarak birkaç gündür kamuoyunda paylaşılan bazı haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine açık ve net şekilde belirtmek isteriz ki, aktardığımız hikayenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi yoktur. Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir.

"FARKLILIKLARIYLA BİR ARADA YAŞAMAYI BAŞARAN KESİME AYNA TUTMAK İÇİN KURGULANDI"

"Tüm dizilerde olduğu gibi Kızıl Goncalar'da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri, bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır. Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken, diğer yandan da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık. Dizimiz, bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı. Kızıl Goncalar'ın kurgu bir hikaye olduğunu, ne bir belgesel ne de bir haber dosyası olmadığını akılda tutan, adil eleştirilerin konusu olmak isteriz. Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maksatlı yorumların takdirini ise değerli izleyicilerimize bırakıyoruz."