RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

RTÜK Başkanı'nın açıklamaları gündem yarattı. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine ceza gelebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yayın dönemiyle birlikte dizi filmlerle ilgili sıkı bir denetim sürecine girdiklerini duyurdu. Özellikle hem yüksek izlenme oranlarına sahip hem de yoğun şikâyet alan yapımların titizlikle inceleneceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından gözler yeniden Show TV ve NOW platformlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi. Bilindiği üzere, bu iki dizi için daha önce yayın durdurma cezası uygulanmıştı.

RTÜK Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu gelişmeyle birlikte diziler üzerindeki denetimlerin daha da sıkılaşacağı sinyali verildi. İzleyicilerin şikâyet ettiği yapımların yayıncılık ilkelerine uygunluğunun detaylı bir şekilde değerlendirileceği açıklandı.

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