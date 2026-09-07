Ronaldo’nun Eşini Çeken Fotoğrafçılardan Büyük Ayıp!

Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez, katıldığı bir organizasyonda yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu kez gündem olan sadece Georgina’nın kendisi değildi. Ünlü ismi görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışan fotoğrafçıların tavrı, sosyal medyanın tepkisini çekti.

Organizasyonda fotoğrafçılar Georgina’ya poz verdirmek için yoğun şekilde çalışırken, başka bir kadın da kadraja girerek objektiflere poz vermek istedi. İşte ne olduysa o anda oldu.

Kadının Poz Verme Çabası Karşılıksız Kaldı

Kameralara yansıyan görüntülerde, Georgina’yı çekmeye odaklanan fotoğrafçıların kadraja giren kadına pek de sıcak davranmadığı görüldü. Kadının poz verme çabası karşılık bulmazken, fotoğrafçıların ilgisiz ve sert tavırları dikkat çekti.

O sırada ne yapacağını şaşırdığı görülen kadının mahcup hali de görüntülere yansıdı. Kısacası birkaç saniyelik o an, organizasyonun en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Görüntüler Sosyal Medyada Patladı

Olayın videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcıların büyük bölümü fotoğrafçıların tavrını eleştirdi. Özellikle kadının herkesin içinde geri planda bırakılması, birçok kişi tarafından kırıcı bulundu.

Bazı kullanıcılar, insanların yalnızca tanınmışlıklarına veya popülerliklerine göre farklı muamele görmesinin doğru olmadığını savundu. Kimileri ise görüntüleri izlerken kadının yerine kendini koyduğunu ve yaşananları oldukça rahatsız edici bulduğunu söyledi.

“Çok Ayıp” Yorumları Yağdı

Sosyal medyada “Çok ayıp ve kırıcı”, “İzlerken utandım” ve “İnsanlara popülerliğine göre davranılmamalı” gibi yorumlar yapıldı.

Georgina’yı görüntülemek için yaşanan yoğunluk kısa sürede unutulurken, fotoğrafçıların diğer kadına karşı tavrı sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler, şöhret ve ilgi yarışının zaman zaman ne kadar sert bir tablo ortaya çıkarabildiğini bir kez daha gösterdi.