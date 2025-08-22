Ronaldo ve Georgina’nın Evlilik Sözleşmesi Şaşırttı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yılın ardından evlilik kararı aldı. Çift, beş çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri hayatlarını artık resmileştirmeye hazırlanıyor. Nişan haberi ise 11 Ağustos 2025’te sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Dev Yüzük Gündem Oldu

31 yaşındaki model Georgina Rodriguez, Instagram hesabında paylaştığı devasa pırlanta yüzüğün fotoğrafına, “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” notunu düştü. Yaklaşık 5 milyon dolara mal olduğu belirtilen yüzük, mücevher uzmanlarını bile şaşırttı.

Sözleşmenin Detayları Ortaya Çıktı

Portekiz basınından TV Guia, çiftin olası bir ayrılık ihtimaline karşı yıllar önce imzaladığı evlilik sözleşmesini gündeme taşıdı. Anlaşmaya göre Georgina Rodriguez, ayrılık durumunda ömür boyu aylık 114 bin dolar gelir elde edecek. Ayrıca Ronaldo’nun Madrid’deki 5,6 milyon dolar değerindeki La Finca malikanesi de Georgina’ya devredilecek.

Çocuklar İçin Güvence

Söz konusu anlaşmanın, çiftin ilk çocukları Alana Martina’nın 2017’de doğumundan sonra yapıldığı ileri sürülüyor. Böylece çocukların ve Georgina’nın geleceğinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Mal Varlığını Koruma Adımı

Tahmini serveti 671 milyon dolar olan Cristiano Ronaldo, sadece Al-Nassr sözleşmesinden yıllık 230 milyon dolar kazanıyor. Sponsorluk gelirleriyle birlikte dünyanın en çok kazanan sporcusu konumunda. Evlilik sözleşmesi, Ronaldo’nun devasa mal varlığını korurken Georgina ve çocukların da ekonomik güvenliğini garanti altına alıyor.

Pragmatik Bir Yaklaşım

Ronaldo ve Georgina’nın ilişkisi her ne kadar aşk dolu görünse de, çiftin aldığı bu adım oldukça planlı ve pragmatik bir yaklaşımı gözler önüne seriyor. Yüksek profilli isimlerde bu tür anlaşmaların yaygın olduğu biliniyor.