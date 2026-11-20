Hazar Ergüçlü başrolünde yer aldığı ve ayrıca ortak yapımcı olarak projeye destek olduğu Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri filmin galasında görüntülendi. Güzel oyuncu süper mini elbisesiyle galaya damga vurdu. Tarzı takipçilerinden tam not aldı. İşte detaylar...

Galada Minimal Şıklık

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü'yü şimdilerde sinema filmi heyecanı sardı. Hem başrolünde yer aldığı hem de yapım ortağı olduğu Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri filminin galasına katılan ünlü oyuncu tercih ettiği süper mini elbisesi ve sade şıklığıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 27 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak olan filmin özel gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Hazar Ergüçlü gala gecesinde tercih ettiği siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. İnce askılı, derin V yaka ve göğüs dekolteli tasarımıyla öne çıkan elbise belden itibaren hafifçe genişleyen kabarık eteğiyle feminen bir görünüm sundu. Oyuncu görünümünü diz altına uzanan siyah bağcıklı deri çizmelerle tamamladı.

Abartısız Tarzı Sosyal Medyadan Tam Not Aldı

Gösterişli aksesuarlardan uzak durarak minimal bir stil ortaya koyan Hazar Ergüçlü doğal bırakılmış saçları ve sade makyajıyla zarafetini ön plana çıkardı. Başarılı oyuncunun gala gecesinden yansıyan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. X platformunda "Sade ama güzel", "Abartısız", "Gayet hoş görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.