Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”, 27 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Önceki gün Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen özel gösterimde iş ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi.

Yıldız İsimler Özel Gösterimde Buluştu

Dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise ödüllerle döndüğü Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” vizyon öncesi Atlas 1948 Sineması’nda özel gösterimini gerçekleştirdi. Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra filmde Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun rol alıyor. ISTANBUL’74 – SEVENTYFOUR FILMS yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor.

Özel gösterime filmin ekibinin yanı sıra aralarında iş ve sanat dünyasından; Arslan Sükan, Ayşegül Dinçkök, Balçiçek İlter, Berna Sağlam Naipoğlu, Biricik Suden, Cem Hakko ve Nazlı Kayaaslan, Demet Müftüoğlu Eşeli, Ekin Türkmen, Ender Sevim ve Meriç Küçük Sevim, Erdeniz Kurucan, Ferhan İstanbullu, Funda Eryiğit, Furkan Rıza Demirel, Gökhan Eşeli, Gökay Gündoğdu ve Bulut Reyhanoğlu, İncinur Daşdemir, Jaklin Güner, Kubilay Aka, Levent Erden ve İpek Erden, Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe, Muammer Brav, Nergis Öztürk, Sami Basut, Sedef Çalarkan gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ekip ve Oyuncular Duygularını Paylaştı

Güçlü oyunculuk performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nden “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü kazanan Hazar Ergüçlü, heyecanlı olduğunu belirterek filme gelen seyircilere teşekkürlerini sundu. Filmin yönetmeni Alphan Eşeli, “Bu film benim hayatımda yaptığım belki de en kişisel iş. Çok özel bir proje. Zor şartlarda yaptık ama çok şanslıydım, harika bir ekiple çalıştım” dedi. Filmde Ercan karakterini canlandıran Güven Kıraç, “Bu filmi sinema kariyerimde oynadığım en enteresan filmlerden bir tanesi olarak nitelendiriyorum. Türkiye’de böyle bir filmin çekildiğine daha önce çok şahit olmadım” diye konuştu. Ulvi Kahyaoğlu ise duygularını “Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım filmimizi herkes beğenir” sözleriyle dile getirdi.

27 Kasım Vizyon Tarihi

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, Hazar Ergüçlü’nün başrolünde oynadığı “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” 27 Kasım’da beyazperdede olacak. Film, annelik ve hayatta kalma içgüdüsünün sınırlarında ilerleyen sürükleyici bir hikaye anlatıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş gerçekleştiriyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerde ise Tristan Bechet imzası bulunuyor. Filmin konsept tasarımları ise “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı.

“MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”, CJ ENM dağıtımıyla 27 Kasım 2026’da tüm sinemalarda.