Yakın zamanda aramızdan ayrılan usta oyuncu Göksel Arsoy, yıllar önce verdiği bir röportajda şöhreti nasıl yakaladığını, oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını anlatmıştı. Atatürk Havalimanı'nda (o zamanki adıyla Yeşilköy Havalimanı) çalıştığı sırada film yapımcısı Fuat Rutkay'ın dikkatini çekmiş. 90 yaşında hayata gözlerini yuman Göksel Arsoy'un ilginç keşfedilme hikâyesi...

Tesadüflerle Dolu Oyunculuk Macerası

15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen oyuncu, üniversitede okuduğu yıllarda Yeşilköy Havalimanı'nda çalışıyordu. Sarı saçlarıyla ve masmavi gözleriyle Avrupai bir havası vardı. Bu fiziksel özelliği onu dönemin jönlerinden ayıran en önemli farktı. Havalimanında çalıştığı sırada bir yapımcının dikkatini çekti. Üstelik eşiyle tanışması da yine aynı havalimanında olmuştu. Soley Hanım ile 1957 yılında tanıştılar ve bundan 4 yıl sonra, 12 Nisan 1961'de evlendiler.

Aslında Pilot Olmak İstiyormuş

Arsoy'un babası bir hava subayı ve jet pilotuymuş. Ünlü oyuncunun çocukluğu da Kayseri Hava Üssü'nde geçmiş. Aslında Hava Harp Okulu'na gitmeyi çok istiyormuş fakat babası izin vermemiş.

Pilotluk hayali gerçekleşmeyince o da bu tutkusunu sinemaya taşıdı. Türk sinemasının ilk havacılık yapımı olan Şafak Bekçileri filminin hem başrolünde oynadı hem filmin yapımcılığını üstlendi. Filmin çekimleri esnasında Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jet uçuşuna katılmış. Arsoy, bu film sayesinde gerçek anlamda ses duvarını aşan ilk, hatta tek Türk oyuncu oldu.

Arsoy, filmin seyirciyle buluştuğu dönem yakaladığı başarıyı hayatın içinden bir örnekle anlatmıştı. Usta ismin söylediğine göre o dönem kızlar tehlikeli olduğu için havacılarla evlenmezmiş. Bu filmden sonra artık havacılarla evlenmeye başlamışlar.

Yeşilçam'ın "Star Sistemi" Onunla Başlamıştı

Göksel Arsoy'un Yeşilçam'a getirdiği önemli bir değişiklikse "star sistemi" olarak anılan durum. Star sistemi olarak anılan ve oyuncuların isimlerinin filmlerin önüne geçtiği dönem Göksel Arsoy'la başladı. Bu değişimin mimarı Belgin Doruk ile başrolü paylaştığı Samanyolu filmi oldu.

Bu dönüşümden elbette film afişleri de nasibini aldı. Afişlerdeki oyuncu isimlerinin sırası, punto büyüklüğü ve kadın-erkek oyuncu dengesi gibi yazılı olmayan kuralların temelleri Arsoy'un dikkat çeken çıkışıyla yakından ilişkili.