Pop müziğin sevilen ismi Murat Boz ekim ayında İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında mahsur kaldığı yerden kendisini ve ekibini kurtaran dalgıç polisleri ziyaret etti. İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne giderek ekipleri unutmayan ünlü şarkıcı zorlu koşullarda yürütülen kurtarma çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Ayazağa'daki Selde 200'ü Aşkın Kişi Tahliye Edilmişti

Ekim ayında İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından kentin pek çok bölgesinde su baskınları yaşanmış bu alanlardan biri de Sarıyer Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları olmuştu. Stüdyonun su basması üzerine aralarında Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu 200’ü aşkın kişi içeride mahsur kalmıştı.

Yükselen su seviyesi ve kuvvetli akıntı nedeniyle bölgeye karadan ulaşım sağlanamayınca ekipler tahliye operasyonunu botlarla gerçekleştirmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde Murat Boz, Demet Özdemir ve stüdyodaki diğer kişiler güvenli biçimde kurtarılmıştı.

"Kendi Canlarını Riske Atarak Mücadele Ettiler"

Kurtarma operasyonunda görev alan polis ekiplerini İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde ziyaret eden Murat Boz o gün yaşananları ve hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zorlu şartlara rağmen gösterilen özveriye dikkat çeken Boz şu ifadeleri kullandı:

"Sel felaketinin yaşandığı gün, ekibimle birlikte mahsur kaldığımız yerden sağ salim tahliye edilmemizi sağlayan kahramanları bugün ziyaret ettim. Bize ulaşana kadar bölgede mahsur kalan pek çok insanın yardımına koşmuş, son derece zor şartlarda büyük bir özveriyle çalışmışlardı."

Ekibin başında yer alan Ertaç Özcan ve görevli dalgıç polislere minnettarlığını dile getiren sanatçı paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"O gün gösterdikleri çabayı, sabrı ve fedakarlığı unutmak mümkün değil. Kendi canlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele ettiler. Allah razı olsun. Bugün İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde bizleri ağırlayan o gün de tahliyemizi gerçekleştiren ekibin başında bulunan kıymetli Ertaç Özcan Müdürüme ve bütün dalgıç polis arkadaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."