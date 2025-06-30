Romantik kare! Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz’a kalpli paylaşım

Türkiye’nin en köklü yarış organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı organizasyona, Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ve fenomen sevgilisi Yasmin Erbil de birlikte geldi. Günün en romantik anı ise Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımıyla yaşandı.

Aşk dolu paylaşım beğeni topladı

Yasmin Erbil, Gazi Koşusu sırasında sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yer aldığı bir kareyi, 373 bin takipçili Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı. Mehmet Ali Erbil’in kızı olarak tanınan genç fenomenin bu paylaşımı, takipçileri tarafından “aşk dolu” ve “çok yakışıyorsunuz” yorumlarıyla karşılandı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gazi Koşusu’nda aşk rüzgarı esti

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yiğit Poyraz, şık kombiniyle dikkat çekerken, Yasmin Erbil de zarafetiyle gecede öne çıktı. İkili, yarışseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte adeta aşklarını ilan etti. Samimi ve uyumlu halleriyle göz dolduran çift, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Cutha birinci oldu

Koşuyu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı, Hulusi Çil’in sahibi olduğu ve Yaşar Demir tarafından antrene edilen “Cutha” isimli safkan, 2:30:28’lik süresiyle kazandı.