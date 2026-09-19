Paris'te Sürpriz Nikah! Oyuncu Itır Esen ve Engin Aykanat Evlendi

Oyuncu Itır Esen ve menajer Engin Aykanat Paris'te evlendi. Sürpriz nikahın özel kareleri ve detayları haberimizde.

Paris'te Sürpriz Nikah! Oyuncu Itır Esen ve Engin Aykanat Evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 09:57

Türk sineması ve televizyon dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Itır Esen bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı menajer sevgilisi Engin Aykanat ile hayatını birleştirdi. Romantizmin başkenti Paris'te gerçekleşen sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift mutlu haberleriyle magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü.

Paris'te Masal Gibi Bir Nikah

Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili sade ama bir o kadar şık törenleriyle dikkat çekti. Ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen özel törende mutluluklarını perçinleyen çift düğün detaylarını gizli tutmayı tercih etti.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçen güzel oyuncu nikahtan ilk kareleri sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Gelinliği ve zarafetiyle büyüleyen Itır Esen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra hayranları da fotoğrafların altına "Mutluluklar", "Paris'e çok yakışmışsınız" ve "Bir ömür boyu mutluluklar" şeklinde iyi dilek mesajları yağdırdı.

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