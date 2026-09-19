Hande Erçel: "Beğendim Ama Sarışın Olmam"

Hande Erçel sarı peruk imajı ve botoks iddialarına yanıt verdi. Kendi senaryosunu yazdığını açıklayan Erçel'in dikkat çeken röportajı haberimizde.

Hande Erçel:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 09:49

Güzelliği ve yer aldığı projelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel reklam yüzü olduğu bir marka için imaj değiştirerek sarı perukla kamera karşısına geçti. Yeni imajıyla takipçilerini ikiye bölen güzel oyuncu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem yeni görüntüsü hem de kariyerine dair merak edilen soruları yanıtladı.

"Sarışın Nasıl Görünüyorum Diye Denedim"

Farklı bir tarzla hayranlarının karşısına çıkmanın heyecanını paylaştığını belirten Hande Erçel sarı saç deneyimini şu sözlerle değerlendirdi:

"Farklı bir şey denemek istedik. Ben de heyecanlandım, sarışın nasıl görünüyorum diye denedim. Bende oldu ama büyük konuşmayayım kendi saçlarımı bu renge boyatmam."

Doğallığıyla her daim övgü toplayan güzel oyuncu hakkında çıkan estetik ve botoks iddialarına ise net bir yanıt verdi. Yüzünde botoks olup olmadığı sorusunu kısa ve net bir şekilde "Yok" diyerek yanıtlayan Erçel iddialara son noktayı koydu.

Sürpriz Proje: Kendi Senaryosunu Yazıyor!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yeni bir heyecan içerisine girdiğini müjdeleyen Hande Erçel hayranlarını heyecanlandıracak bir projenin hazırlığında olduğunu açıkladı.

Kendi senaryosunu kaleme aldığını duyuran ünlü aktris yazım sürecinin devam ettiğini ve henüz oyuncu kadrosunun netleşmediğini belirterek yakın zamanda detayları paylaşacağının sinyalini verdi.

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