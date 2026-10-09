Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Türk televizyon dünyasının sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan, uzun yıllar rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yüsra Geyik son dönemde özel hayatı ve yeni projeleriyle magazin kulislerinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yepyeni bir projeyle ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu hakkında çıkan aşk iddialarına nihayet sessizliğini bozdu. Rol arkadaşı Kaan Çakır ile adının aşk dedikodularına karışmasına sert bir dille tepki gösteren güzel oyuncu çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Çocuk Yaşta Başlayan Oyunculuk Serüveni ve Başarılı Kariyer

25 Haziran 1990 tarihinde Bolu'da dünyaya gelen Yüsra Geyik eğitimini ve çocukluğunun bir bölümünü İstanbul'da tamamladı. Sanata olan ilgisi henüz ilkokul yıllarındayken başlayan başarılı oyuncu, tiyatro eğitimi alarak oyunculuk dünyasına ilk adımını attı. Kariyerinin dönüm noktası ise Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve fenomen projelerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi oldu. Yıllar boyunca dizide hayat verdiği Zeliş (Zeliha Çoban) karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Geyik, izleyicinin gözü önünde büyüyen ve yeteneğini kanıtlayan isimlerden biri haline geldi.

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra kariyerinde yepyeni bir sayfa açan ve farklı projelerle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, Bozkır, Aile ve Sahipsizler gibi iddialı yapımlarda rol aldı. Her projede farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk yelpazesini ne kadar genişlettiğini kanıtlayan ünlü oyuncu hem güzelliği hem de başarılı performanslarıyla prodüktörlerin aranan yüzleri arasında yer almayı sürdürüyor. Şimdi ise merakla beklenen Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yapan Geyik bir kez daha adından söz ettirmeyi başarıyor.

Altı Üstü İstanbul Setinden Çıkan Sürpriz Dedikodular

Yeni dizisi Altı Üstü İstanbul için yoğun bir tempoda çalışan ve set ortamındaki neşeli halleriyle dikkat çeken Yüsra Geyik kısa süre önce magazin basınının markajına girdi. Dizideki rol arkadaşı Kaan Çakır ile aralarında aşk yaşandığına dair çıkan iddialar magazin kulislerinde hızla yayılarak kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İkilinin set dışında da birlikte vakit geçirdiği ve yakınlaşmaya başladığı yönündeki iddialar hayranlarını ikiye bölerken bu haberlerin ardından gözler ikilinin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmişti.

Yüsra Geyik'ten Kesin Dille Yalanlama

Yüsra Geyik, rol arkadaşı Kaan Çakır ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında: "Öyle bir şey tabii ki yok. Partnercilik de yapmadık henüz. Bu haberi kim çıkardı hiçbir fikrim yok." https://t.co/PqwIz3Brpg — Populicc (@populicc) October 9, 2026

Hakkında çıkan aşk iddialarının hızla büyümesi üzerine sessizliğini bozan Yüsra Geyik yapılan spekülasyonlara son noktayı koydu. Rol arkadaşı Kaan Çakır ile aralarında romantik bir ilişki olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanlayan başarılı oyuncu çıkan haberler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi.

Basın mensuplarının soruları karşısında oldukça net ve samimi bir tavır sergileyen Geyik şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Öyle bir şey tabii ki yok. Partnercilik de yapmadık henüz. Bu haberi kim çıkardı hiçbir fikrim yok."

Ünlü oyuncunun bu net ve kararlı açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hayranları Geyik'in açıklamasına destek vererek asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğine dair paylaşımlar yaptı. Yeni dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanan Yüsra Geyik bu açıklamasıyla hakkındaki aşk iddialarını tamamen bertaraf ederken tüm dikkatini yeniden oyunculuk kariyerine ve yeni projesine çevirdi.