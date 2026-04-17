Rıza Tamer’in Ölümünde Şok Şüphe: Savcılık Harekete Geçti!

Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Popstar yıldızı Rıza Tamer'in vefatı sonrası savcılık zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlattı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-04-2026 12:32

Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan ve son dönemde "Benden Sonra" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Rıza Tamer’in ani vefatı, magazin dünyasında yeni bir boyut kazandı. Bu sabah hayatını kaybeden sanatçının ölüm koşulları, yetkililer tarafından "şüpheli" bulunarak inceleme altına alındı.

Beyne Oksijen Gitmediği Tespit Edildi

Bodrum’un Konacık Mahallesi’ndeki evinde istirahat ederken fenalaşan Rıza Tamer, şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleler sırasında, sanatçının beynine oksijen gitmediği saptandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Tamer’in ölümü, ardında pek çok soru işareti bıraktı.

 

Savcılık Soruşturma Başlattı: Zehirlenme Şüphesi

Rıza Tamer’in vefatının ardından Bodrum Cumhuriyet Savcılığı devreye girdi. Sanatçının rutin ilaçlarını kullandıktan hemen sonra aniden fenalaşması, zehirlenme ihtimalini gündeme getirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılık tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Kesin Ölüm Nedeni Adli Tıp Kurumu’nda Belli Olacak

Sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılacak otopsi ve toksikoloji testlerinin ardından, trajik kaybın arkasında yatan asıl sebebin (ilaç etkileşimi, gıda zehirlenmesi veya sistemik bir rahatsızlık) netleşmesi bekleniyor.

Zor Günler Geçirdiği İddiası

Haberin detaylarında yer alan bir diğer sarsıcı bilgi ise Rıza Tamer'in özel hayatına dair oldu. Eşinden boşandıktan sonra bir dönem sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı öne sürülen sanatçının, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçtiği iddia edildi. Bu zorluklara rağmen "Benden Sonra" şarkısıyla yakaladığı başarı, onun müzikal anlamda yeniden hayata tutunma çabası olarak görülüyordu.

ÇOK OKUNANLAR
