Rıza Kocaoğlu’nun kas şovu Bodrum’da olay oldu!

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, yaz tatiline tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isim bu kez Bodrum’da, yapımcı dostlarıyla geçirdiği keyifli günlerin ardından “Kaslıyım ben” pozu ile gündeme geldi. Giderek daha da fit bir vücuda kavuşan Kocaoğlu, sergilediği enerjik ve sempatik tavırlarla plajda dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü dostlarla yat tatili

Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan ve ünlü yapımcı Muzaffer Yıldırım ile birlikte Bodrum’da lüks bir yatta tatil yaptı. Kısa süren bu mavi yolculuk, Erdoğan’ın tatil sonrası Köyceğiz’deki çiftliğine dönmesiyle sona erdi. Yılmaz Erdoğan, dönüş yolunda bir hayranıyla poz vererek nazik tavırlarıyla yine gönülleri kazandı.

Kaslı vücudu ve özgüveniyle dikkat çekti

Tatilin ardından Bodrum’da kalan Rıza Kocaoğlu, Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu mekânda güneşlenirken görüntülendi. Giderek daha da kaslı bir vücuda sahip olduğu gözlenen oyuncu, “Kaslıyım ben” edasıyla yaptığı şov niteliğindeki hareketlerle çevredekilere eğlenceli anlar yaşattı.