Rıza Kocaoğlu'ndan Duygusal Açıklamalar: "Kendi Hediyemi Kendim Aldım"

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, Etiler’de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Tek başına bir spor mağazasında alışveriş yapan Kocaoğlu, gazetecileri fark edince "Çekmeyin ne olur, çıkışta konuşalım" diyerek nazikçe ricada bulundu. Ancak, alışverişi sonrasında keyifli bir açıklama yaptı.

"Kendi Doğum Günü Hediyemi Kendim Aldım"

Rıza Kocaoğlu, alışverişini tamamladıktan sonra gazetecilere şu cümleyi kurarak güldü: "Kendi doğum günü hediyemi, kendim aldım. Ne yapalım, bu yaştan sonra böyle... Kendi kendime yettiğim bir yaştayım." Bu açıklamasıyla hem şıklığı hem de hayatındaki bağımsızlık anlayışını vurgulayan oyuncu, yaşının getirdiği olgunlukla rahatça gülümsedi.

"Yılmaz Erdoğan ile Çalışmak Büyük Gurur"

BKM’deki çalışmalarına devam ettiğini belirten Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan ile çalışma fırsatına sahip olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. "Orada büyüdüm, yetiştim. Yılmaz Erdoğan ile çalışmak çok büyük gurur, her şeyi öğreniyoruz" diyerek, meslektaşına olan saygısını dile getirdi.

"Oyunculuk Tarzı Yok, Oyun Tarzı Var"

Oyunculuk tarzı hakkında sorulara da açıklık getiren Kocaoğlu, "Oyunculuk tarzı yok, oyun tarzı var" diyerek, sanatına olan yaklaşımını ve özgünlüğünü vurguladı.