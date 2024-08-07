Rıza Kocaoğlu'ndan duygusal açıklama: "Ben çok yalnızım"

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, yanındaki kadının sevgilisi olmadığını belirtti ve samimi bir açıklama yaparak, "Ben çok yalnızım, sizi öptüm" dedi.

Rıza Kocaoğlu'ndan duygusal açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2024 10:35

Cihangir'deki bir mekânda eğlenen Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arkadaşıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Ben çok yalnızım, sizi öptüm," diyerek sevgilisi olmadığını ifade etti ve yalnızlık duygusunu paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı bir projenin basın röportajında Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a olan bakışları gündem olmuştu. Mekân çıkışında basın mensuplarının bu konudaki sorularına da yanıt veren Kocaoğlu, "Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada biraz şakalaştık. Seda da Tuba da birbirini çok seviyorlar. Asla yazıldığı gibi bir durum yok. Biz kardeşiz," dedi.

Rıza Kocaoğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve oyuncunun samimi tavrı takdir topladı.

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