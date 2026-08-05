Rıza Kocaoğlu ve Celil Nalçakan Bodrum Cennet Koyu'nda Yakalandı!

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen başarılı oyuncuları Rıza Kocaoğlu ile Celil Nalçakan yoğun geçen çalışma döneminin ardından sezonun yorgunluğunu atmak için Muğla'ya gitti. Yaz sezonunu Ege'nin gözde tatil beldesinde değerlendiren yakın dostlar Bodrum Cennet Koyu sahilinde objektiflere takıldı. Gün boyunca bir an olsun birbirinden ayrılmayan ünlü aktörler güneşin ve Ege sularının tadını doyasıya çıkararak son derece neşeli vakit geçirdi.

İskelede Samimi Sohbet Sonrası Serinleme Turları





Bodrum'un en sakin ve büyüleyici koylarından birinde dinlenmeyi tercih eden ünlü isimler günün ilk saatlerinde iskelede vakit geçirdi. Şezlonglarda uzun süre güneşlenen iki başarılı oyuncu bir yandan da samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Sıcak havanın etkisini iyice artırmasıyla birlikte ünlü dostlar sohbetlerine ara verdi. Serinlemek isteyen oyuncular oturdukları iskeleden kalkarak kendilerini Bodrum'un berrak sularına bıraktı. Gerçekleştirdikleri deniz keyfi sırasında ikilinin neşeli halleri çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Peş Peşe Yapılan Eğlenceli Atlayışlar Kameralara Yansıdı

Serinlemek amacıyla denize giren ünlü aktörler, iskelenin uç kısmına geçerek adeta birbirleriyle yarıştı. Suya peş peşe eğlenceli atlayışlar yapan iki oyuncu adeta çocuklar gibi eğlendi. Objektiflere yansıyan o renkli anlarda oyuncuların neşesi yüzlerinden okundu. Ege sahillerinde gün boyu stres atan ve moral depolayan oyuncu dostlar tatil rotalarına Bodrum'un eşsiz koylarında devam ediyor. İkilinin bu keyifli anları sosyal medyada da kısa sürede geniş yer buldu.