Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Fethiye Tatili! Romantik Pozlar Gündem Oldu

Magazin dünyasının sevilen çifti Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Fethiye'de geçirdikleri romantik tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmeye çekilen ünlü oyuncular Ege'nin doğasıyla iç içe keyifli anlar yaşadı. İkilinin sosyal medya üzerinden yayınladığı tatil fotoğrafları kısa süre içerisinde takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ege Doğasında Keyifli Anlar

Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren ünlü çift tatil rotası olarak Muğla’nın Fethiye ilçesini tercih etti. Bölgenin sakin atmosferinde yorgunluk atan oyuncular doğayla baş başa vakit geçirmeyi sürdürdü. Birce Akalay paylaştığı karelerde güneşlendiği Ege'nin serin sularında yüzdüğü ve geleneksel dokuma yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyaya Damga Vuran Romantik Pozlar

Güzel oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile çekilen romantik karelerini de takipçileriyle paylaştı. Kurtaş'ın sevgilisini öptüğü samimi pozlar sosyal medyada gündem oldu. Akalay paylaşımının altına yaz mevsiminin güzelliklerine vurgu yapan duygusal bir not ekledi. Başarılı aktör Hakan Kurtaş ise bu paylaşıma yorum kısmında kalp emojisiyle yanıt vererek sevgisini gösterdi.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

İkilinin mutluluk saçan kareleri kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ünlü çifte iyi tatiller dileklerinde bulunurken çiftin uyumu bir kez daha takdir topladı. Özel hayatlarını samimi bir dille yansıtan oyuncular Ege tatiline devam ediyor.