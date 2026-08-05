Ersin Destanoğlu Dünyaevine Girdi: İşte Görkemli Düğünden İlk Kareler!

Kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da devam eden başarılı kaleci Ersin Destanoğlu özel hayatında mutlu bir adıma imza attı. Temmuz ayında Beşiktaş kulübünden ayrılarak yeni bir transfere imza atan ünlü sporcu uzun süredir birliktelik yaşadığı Neşe Sevdik Kurtovic ile dünyaevine girdi. Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren çift bu özel günlerini yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Nikah Şahitliğini Serdar Adalı ve Rıdvan Yılmaz Yaptı

Çiftin nikah törenine spor dünyasından önemli isimler katılım sağladı. İkilinin nikah şahitliğini Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile ünlü futbolcunun eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz üstlendi. Yakın arkadaşları ve sevenleri mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı. Tören boyunca renkli anlar yaşandı.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar Yapıldı





Çiçeği burnunda çift düğün töreninden en romantik kareleri sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla takipçilerine sundu. Paylaşılan fotoğraflar kısa süre içerisinde futbolseverlerden ve hayranlarından binlerce beğeni aldı. Takipçiler paylaşımın altına çok sayıda tebrik mesajı bıraktı.

Evlilik Yolundaki Adımlar Tamamlandı

Geçtiğimiz yıl nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift temmuz ayında geleneksel bir kına gecesi düzenlemişti. Yakın çevrelerinin katıldığı kutlamaların ardından görkemli nikah töreniyle bu süreci tamamladılar. Başarılı file bekçisi yeni takımı Al Jazira'daki kariyerine evli bir sporcu olarak devam edecek.