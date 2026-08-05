Bergüzar Korel'den Samimi İtiraf: Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağımı Kesiyorum!

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri öncesinde kameralar karşısına geçen ünlü çift neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Son dönemde sahne performanslarıyla adından söz ettiren Korel hem müzik çalışmaları hem de kişisel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Harbiye Konseri Öncesi Heyecanlı Anlar

Konser alanına girmeden önce gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu etkinliği büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Sahne performansları hakkında yapılan olumlu yorumların kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Bergüzar Korel konser maratonuna ara vermeden devam edeceğini müjdeledi. Dinleyicilerinden aldığı güzel geri dönüşler sayesinde moral depoladığını açıklayan ünlü isim müzik yolculuğunda daha da güzel işlere imza atacağını vurguladı.

Uçağa Bindiğim An Dünyayla Bağlantımı Koparıyorum

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı anksiyete ve uçak korkusu temalı paylaşımlara da açıklık getiren güzel oyuncu seyahat ederken yaşadığı zor anları anlattı. Uçuş süreçlerinde ciddi anlamda korku yaşadığını belirten Korel seyahat esnasında özel önlemler aldığını dile getirdi. Uçağa bindiği an göz bandı ve kulaklık takarak dış dünyayla tüm iletişimini kestiğini söyledi.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Açıklık Getirdi

Sosyal mecralarda kendi tarzında esprili içerikler paylaştığını belirten ünlü sanatçı takipçilerinin gösterdiği şaşkınlık reaksiyonlarını değerlendirdi. Paylaşımlarında mizahi bir dil kullandığını vurgulayan oyuncu insanların bu duruma artık alışması gerektiğini dile getirdi. Eşi Halit Ergenç ile birlikte konseri izlemeye geçen Korel samimi açıklamalarıyla magazin basınının ilgi odağı oldu.F'