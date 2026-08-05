Hasan Can Kaya Evlilik Sonrası Fiziksel Değişimiyle Gündeme Geldi

Hasan Can Kaya evlilik sonrası verdiği kilolarla gündem oldu. Duygu Karabaş ile evlenen ünlü komedyen fit haliyle beğeni topladı.

Hasan Can Kaya Evlilik Sonrası Fiziksel Değişimiyle Gündeme Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 09:32

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya son dönemde yaşadığı değişimlerle magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla nikah masasına oturan başarılı isim bu kez fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan ünlü sunucu zayıflama süreci sonrasındaki yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Amerika'da Sessiz Sedasız Evlenmişti

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz mart ayında aldığı evlilik kararını haziran ayında hayata geçiren komedyen Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaevine girdi. Sessiz sedasız gerçekleşen bu sürpriz nikah o dönem sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı.

İlk İki Sezondaki Kiloma Geri Döndüm

Evliliğin ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü komedyen son videosunda belirgin şekilde zayıfladığını gözler önüne serdi. Fazla kilolarından kurtulan ünlü isim paylaşımına eski formuna kavuştuğunu belirten bir not ekledi. Programının ilk dönemlerindeki kiloyla aynı seviyeye geldiğini ifade eden başarılı sunucu sağlıklı görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Kısa sürede gündem olan video paylaşımının altına sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum bıraktı. Komedyenin yeni halini beğenen takipçiler değişim karşısındaki memnuniyetlerini dile getirdi. Paylaşımın altına evliliğin kendisine yaradığını belirten olumlu mesajlar yazıldı.

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