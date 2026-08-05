Gökhan Türkmen Kızıyla Nişantaşı'nda: Fit Tarzı ve Neşeli Tavırları Dikkat Çekti

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Türkmen İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yoğun konser maratonunun ardından ailesine vakit ayıran ünlü sanatçı fit görünümü ve kendine has tarzıyla çevredekilerin ilgisini çekti. Şehrin en kalabalık caddelerinde kızı ve yakın bir arkadaşıyla yürüyüşe çıkan ünlü isim gün boyunca neşeli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sokak Tarzı Ve Fit Görünümüyle İlgiyi Üzerine Çekti

Modayı yakından takip eden Gökhan Türkmen iddialı sokak tarzı ile Nişantaşı caddelerinde adından söz ettirdi. Sağlıklı yaşamına özen gösteren 42 yaşındaki ünlü şarkıcı fit fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Kızı ve arkadaşıyla birlikte yürüyen başarılı müzisyenin son derece neşeli olduğu gözlemlendi. Yürüyüş boyunca gruptakilerin koyu bir sohbete daldığı anlar basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

Hayranlarını Kırmadı Mağazaları Gezdi

Semtte yürüyüş yaptığı esnada kendisini tanıyan dinleyicilerini cevapsız bırakmayan ünlü şarkıcı yanına gelen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Mütevazı tavırlarıyla takdir toplayan Gökhan Türkmen daha sonra alışveriş yapmak için çevredeki mağazaları ziyaret etti. Mağaza çalışanlarıyla ve vatandaşlarla kısa sohbetler eden sanatçı yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş turunu sürdürdü.

Özel Hayatıyla Örnek Olmaya Devam Ediyor

Başarılı sanatçı 2014 yılında Sinem Türkmen ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin bu beraberlikten Nil Rona Türkmen ve Leyla Ada Türkmen adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Aile hayatına verdiği önemle bilinen ünlü şarkıcı yoğun çalışma temposundan kalan zamanı çocuklarıyla geçirerek örnek bir baba profili çizmeye devam ediyor.