Rıza Kocaoğlu ve Caner Erkin'in Çeşme tatili

Deniz ve Oyun Keyfi

Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile Rıza Kocaoğlu ise yeğeni Mercan ile denizde objektiflere yansıdı. İki arkadaş, çocuklarla birlikte denizin içinde dakikalarca oyunlar oynayarak neşeli anlar geçirdi. Çocukların kahkahaları sahilde yankılanırken, Erkin ve Kocaoğlu da tatilin keyfini doyasıya yaşadı.

Çocuklardan Sonra Yüzme Keyfi

Çocukları annelerine teslim eden Rıza Kocaoğlu ve Caner Erkin, bu kez birlikte denize girerek yüzdü. Sıcaktan bunalan ikili, denizin serin sularında rahatladı. Çeşme’nin güzel havası ve deniziyle keyif dolu bir gün geçiren Kocaoğlu ve Erkin, tatilin tadını çıkardı.

Aileleriyle Eğlenceli Anlar

Rıza Kocaoğlu ve Caner Erkin, aileleriyle birlikte geçirdikleri bu özel anları sosyal medyada da paylaşarak takipçilerini mutlu etti. Tatilin keyfini çıkaran ünlü isimler, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Çeşme’de neşeli ve huzurlu bir gün geçiren Kocaoğlu ve Erkin, tatil boyunca aileleriyle birlikte vakit geçirmeye devam edeceklerini belirtti.